Общество

Выплаты по потере кормильца предложили назначать автоматически

Страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, предлагают назначать в беззаявительном порядке. Такой законопроект 16 мая Госдума приняла во втором чтении.

Сейчас для назначения выплат по потере кормильца и перерасчета нужно обращаться в территориальные органы Социального фонда. Предложенные нормы предполагают, что несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсию будут назначать не только автоматически, но и в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти из федерального регистра сведений о населении, пишет «Парламентская газета».

«Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот же законопроект призван уточнить понятие «нетрудоспособные граждане». К ним будут относиться в том числе юноши и девушки, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором они получили диплом или аттестат.

«В случае увеличения количества нетрудоспособных членов семьи, подлежащих учету при определении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет производиться перерасчет пенсии. Сама пенсия будет назначаться беззаявительно детям в возрасте до 18 лет со дня смерти кормильца. Граждане, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут получать ту, которая является более выгодной», — рассказала журналистам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Также, по ее словам, работодатели будут обязаны предоставлять все данные о трудовом стаже работника, занятом в районах Крайнего Севера и территориях, приравненным к ним, а также за работу в сельском хозяйстве, чтобы выплаты назначали и предоставляли автоматически.

По уже действующему законодательству пенсии по потере кормильца положены нетрудоспособным членам семьи умершего человека, состоявшим на его иждивении. Факт иждивения признают, если члены семьи находились на полном содержании умершего или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Не требует доказательств иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей, за исключением тех, кто признан полностью дееспособным до 18 лет.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца, в частности, признают детей, братьев, сестер и внуков умершего кормильца, не достигших возраста 18 лет либо обучающихся по очной форме обучения, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами России, до достижения ими возраста 23 лет, а также совершеннолетних детей, братьев, сестер и внуков умершего кормильца, если они до достижения 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

Также на пенсию по потере кормильца имеют право:

один из родителей, супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и не работают;

родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать;

нетрудоспособные родители и супруги, не состоявшие на иждивении у умершего человека, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к существованию.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети — наравне с родными детьми.