Общество

Россиян предупредили о лишении пенсии при ряде условий

Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева заявила, что при ряде условий россияне могут лишиться пенсии.

Хрусталева предупредила, что лишение пенсии происходит в том случае, если россиянин не получает ее в течение шести месяцев. Гражданин также сталкивается с потерей выплаты при переезде в другую страну. Для пенсии по инвалидности действует дополнительное условие, по которому человека могут лишить выплаты — если он не проходит переосвидетельствование, пишет «Лента.ру».

Специалист добавила, что выплаты по потере кормильца перестают начислять по достижению совершеннолетия. По ее словам, для пенсионеров восстановить пособие возможно.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям», — заключила Хрусталева.