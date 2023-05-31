Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
2ГИС 10 лет в Пскове
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
перевозки между Таллином и Псковом
Муниципальная реформа три четверти пути
Эко-фасады из керамогранита
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
Надежные стоматологии Пскова
розыгрыш билетов на премьеру
трудяга на отдыхе
программная статья лидера ЛДПР
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
«Опальное» время
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 31.05.2023 09:530 Продажу алкоголя запретят в Псковской области в первый день лета 31.05.2023 11:080 Пожилые люди оказались самой многочисленной возрастной группой в Псковской области 31.05.2023 10:470 Муниципальные округа в Псковской области смогут передавать полномочия в Счетную палату 31.05.2023 10:392 Численность постоянного населения снижается в Псковской области 31.05.2023 10:110 Заслуженным спасателям и пожарным Псковской области введут надбавку за звание 31.05.2023 09:530 Продажу алкоголя запретят в Псковской области в первый день лета
 
 
 
Самое популярное 27.05.2023 10:060 Два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области 27.05.2023 09:412 Взрыв повредил административное здание нефтепровода в Псковской области 30.05.2023 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 28.05.2023 13:110 Мусорный бак у ресторана «Калейдоскоп» в Пскове поджег восьмилетний ребенок 28.05.2023 16:100 Температурный рекорд 1976 года побит в Пскове 28 мая
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

О вероятности голодного года предупреждает народный календарь

31.05.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале IV века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан – почитаются сегодня, 31 мая.

Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня, сообщает calend.ru.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Вообще дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.

Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому всегда была востребованной. Однако рубить дуб считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее дерево валили всегда сообща — чтобы разделить тяжесть поступка на всех. Рубка при этом сопровождалась различными очистительными обрядами.

Кроме дуба, героем этого дня был лён — его сеяли как раз на Федота и Семь дев. Так и говорили: «Сеют лён у семи Олён».

Теги: #народный календарь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду?
В опросе приняло участие 100 человек
31.05.2023, 11:320 Пресс сдавил пальцы женщине на российском заводе 31.05.2023, 11:240 Повлекший образование свалки перенос контейнера для ТКО в Пскове объяснили в «Экопроме» 31.05.2023, 11:140 Свыше 30 светильников установят на дороге Красногородск - Мозули в Псковской области 31.05.2023, 11:080 Пожилые люди оказались самой многочисленной возрастной группой в Псковской области
31.05.2023, 11:030 В России запретили вывозить из страны патроны и гильзы 31.05.2023, 11:000 Более 30 военных кораблей НАТО прибудут в Эстонию 31.05.2023, 10:540 Почти весь жилой фонд в поселке Заплюсье построен 60-е годы — глава района 31.05.2023, 10:470 Муниципальные округа в Псковской области смогут передавать полномочия в Счетную палату
31.05.2023, 10:392 Численность постоянного населения снижается в Псковской области 31.05.2023, 10:340 Проживающая в квартире с рухнувшим потолком плюсская пенсионерка отказалась переезжать 31.05.2023, 10:330 Псковских юрлиц хотят простимулировать для поддержки образовательных организаций 31.05.2023, 10:200 «Экосреда»: Об экопроектах Псковского городского молодежного центра
31.05.2023, 10:110 Заслуженным спасателям и пожарным Псковской области введут надбавку за звание 31.05.2023, 10:040 Установлена причина обрушения потолка квартиры в плюсском поселке 31.05.2023, 09:530 Продажу алкоголя запретят в Псковской области в первый день лета 31.05.2023, 09:451 Самарский мед не разрешили вывезти из России на границе в Псковской области
31.05.2023, 09:300 Отечественной бытовой химии дадут больше места на полках магазинов 31.05.2023, 09:250 Парламент Латвии проведет выборы президента 31 мая 31.05.2023, 09:151 В России возьмут под контроль разработчиков искусственного интеллекта 31.05.2023, 09:070 Более дюжины кур спасли от огня в Печорах
31.05.2023, 09:000 О вероятности голодного года предупреждает народный календарь 31.05.2023, 08:441 В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах 31.05.2023, 08:290 На следы медведей наткнулся мужчина при сборе березового сока в Псковской области 31.05.2023, 08:110 В Европейской России начинается мощное похолодание
31.05.2023, 07:550 Названа самая вредная привычка кофеманов 31.05.2023, 07:340 Один день остается у жителей Псковской области для голосования за благоустройство территорий 31.05.2023, 07:173 «Слабоумие и отвага»: велосипедист едва не попал под колеса автомобиля в Пскове. ВИДЕО 31.05.2023, 07:000 Движение по участку улицы Труда ограничат в Пскове
31.05.2023, 06:492 Федот Овсяник: что категорически запрещено делать в этот день 30.05.2023, 22:020 Около ста игровых наборов собрали сотрудники регионального УФСИН ко Дню защиты детей 30.05.2023, 22:001 Приставы принесли мыльные пузыри и скакалки в островский центр соцобслуживания 30.05.2023, 21:400 Концерт из цикла «Органный променад» состоится в Пскове
30.05.2023, 21:300 Поэтесса Анна Егоян выступит в Пушкинских Горах 30.05.2023, 21:201 Качество благоустройства общественных пространств проверили в Великих Луках 30.05.2023, 21:102 Дорожки и песчаное основание для будущей площадки обустраивают на улице Госпитальной в Пскове 30.05.2023, 21:000 Симптомы клещевого энцефалита перечислила невролог
30.05.2023, 20:500 Финалисты проекта «Школьная классика» представят на Днях Пушкинской поэзии итоговый спектакль 30.05.2023, 20:400 «Книжный старт в лето» для детей организуют в Пскове 30.05.2023, 20:200 Великолукский хореографический коллектив «Клякса» успешно выступил на международном конкурсе 30.05.2023, 20:000 Более 170 заявок поступило на поэтический конкурс «Позывной – Россия!» в Псковской области
30.05.2023, 19:450 Правила реп-баттла «Пушкиниада» представили псковичам 30.05.2023, 19:400 Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Петербург – Псков 31 мая 30.05.2023, 19:200 Псковичам предлагают пройти обучение по IT-специальностям за половину стоимости курса 30.05.2023, 19:150 «Гонки по вертикали»: 100 дней до выборов, кандидатский минимум и время вспоминать камни. ВИДЕО
30.05.2023, 19:001 Люди с «бедным мышлением» не задумываются о планировании и своей жизни – психолог 30.05.2023, 18:520 Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках украсили цветочными клумбами 30.05.2023, 18:450 Сфера добычи сырья стала одной из самых высокооплачиваемых в Псковской области 30.05.2023, 18:352 Михаил Ведерников ответил на вопросы парламентской оппозиции
30.05.2023, 18:300 Следователи проводят проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в Дедовичах 30.05.2023, 18:270 Музыка Баха и Брамса прозвучит на концерте органной музыки в Пскове 30.05.2023, 18:230 Единороссы областного Собрания встретились с Михаилом Ведерниковым накануне отчёта 30.05.2023, 18:150 Псковских налогоплательщиков предупредили об изменении в справке для самозанятых
30.05.2023, 18:000 Мать погибшего в ходе СВО великолучанина помогла доставить гуманитарный груз 30.05.2023, 18:001 Квест о князе Довмонте проведут в Пскове 2 июня 30.05.2023, 17:480 Следователи организовали проверку по факту обрушения потолка в многоквартирном доме в Заплюсье 30.05.2023, 17:320 Присевший на проезжую часть мужчина собрал пробку в Пскове
30.05.2023, 17:301 Татьяна Лозницкая о системе образования Великих Лук и отношении к детям 30.05.2023, 17:270 За ремонт дорог в ряде волостей Псковского района готовы заплатить более 17,5 млн рублей 30.05.2023, 17:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 мая 30.05.2023, 17:190 Когда в псковских реках и озерах прогреется вода, ответили в гидрометцентре
30.05.2023, 17:161 Александр Братчиков о комфортной городской среде и «шпильках» оппозиции 30.05.2023, 17:150 Депутаты удовлетворительно оценили работу главы Островского района в 2022 году 30.05.2023, 17:130 Письмо жене погибшего солдата передали в дар Псковскому музею-заповеднику 30.05.2023, 17:050 Каршеринговый автомобиль сбил лося в Петербурге
30.05.2023, 16:580 Кислородный газификатор появился в Островской межрайонной больнице 30.05.2023, 16:470 Какой будет погода в первый день лета в Псковской области, рассказала синоптик 30.05.2023, 16:422 «Справедливая Россия - За правду» предлагает направлять вышедшие из срока годности продукты на переработку 30.05.2023, 16:380 «Гонки по вертикали»: 100 дней до выборов, кандидатский минимум и время вспоминать камни
30.05.2023, 16:330 Жители улиц Алёхина и Доставалова обратились за помощью к Александру Братчикову 30.05.2023, 16:222 Десять медалей международного форума в Сочи получила пивоварня «Савицкий» 30.05.2023, 16:190 Мужчину в Порхове будут судить за изготовление боеприпасов 30.05.2023, 16:170 Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в Дедовичах
30.05.2023, 16:120 Рейтингомер: отчет Елкина, Баев на паузе и поражение ПсковГУ в суде. ВИДЕО 30.05.2023, 16:100 Будни спального района 30.05.2023, 16:040 Органы МСУ в новых мунокругах наделят полномочиями по обеспечению выборов в собрания депутатов 30.05.2023, 16:020 Командующий Северо-Западным округом Росгвардии проверил готовность подразделений в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru