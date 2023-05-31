Общество

О вероятности голодного года предупреждает народный календарь

Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале IV века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан – почитаются сегодня, 31 мая.

Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается сегодня, сообщает calend.ru.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Вообще дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.

Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому всегда была востребованной. Однако рубить дуб считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее дерево валили всегда сообща — чтобы разделить тяжесть поступка на всех. Рубка при этом сопровождалась различными очистительными обрядами.

Кроме дуба, героем этого дня был лён — его сеяли как раз на Федота и Семь дев. Так и говорили: «Сеют лён у семи Олён».