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Общество

Для некоторых россиян правила выплаты пенсий изменятся с 1 июля

28.06.2023 07:17|ПсковКомментариев: 0

Более 330 тысяч человек, проживающих в 132 странах мира, получают российские пенсии. Чтобы продлить выплаты, они должны ежегодно подтверждать, что еще живы. Но скоро они смогут делать это через портал госуслуг. Такое постановление правительства вступит в силу 1 июля этого года. Однако для получения денег нужно выполнить и другие условия. 

Как разъяснено на официальном ресурсе Социального фонда, выплаты из России можно получать, даже проживая за рубежом. Такое правило распространяется на страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, кроме социальных, доплату к пенсиям, связанным с трудовой деятельностью, — летчикам, шахтерам, ядерщикам, за особые заслуги. Также фонд выплачивает дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам Великой Отечественной войны, пишет «Парламентская газета».

Порядок оформления пенсии зависит от того, получал ли ее человек, пока жил в России. Если да, то для ее восстановления нужно подать в фонд заявление о выезде за пределы страны. В некоторых случаях потребуется и справка о выполнении или невыполнении оплачиваемых работ за пределами России. Например, она нужна для оформления пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетнему родственнику, который занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет.

После восстановления выплат россиянин должен ежегодно сообщать в Социальный фонд, что он жив. Когда речь идет о страховой пенсии, человек или его законный представитель должен прийти лично в дипломатическое представительство, консульское учреждение или Социальный фонд. Также получатель выплат может представить в фонд подтверждающий документ, выданный нотариусом в России или компетентным органом иностранного государства.

Согласно новым правилам, россиянин сможет просто подать в Соцфонд заявление через портал госуслуг в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью. Это позволит пенсионерам не тратить деньги на поездки, услуги нотариусов и почтовые отправления.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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