Общество

Форма налогового уведомления изменится с 1 июля

Форма налогового уведомления изменяется с 1 июня 2023 года. С этой даты вступает в силу приказ ФНС России от 28 апреля 2023 № ЕД-7-21/292@. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Согласно данному нормативному документу из налогового уведомления исключается информация об адресе и платежных реквизитах инспекции.

Данные изменения устанавливаются вследствие того, что теперь в налоговом уведомлении указываются сведения, необходимые для перечисления налога в качестве Единого налогового платежа (ЕНС).

Кроме того, в новой форме уведомления предусмотрено внесение сведений о том, что налоговое уведомление передано через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Эта информация будет указана в случае применения такого способа передачи налогового уведомления в соответствии с пунктом 1.2 статьи 21, пунктом 9 статьи 31, пунктом 4 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации.