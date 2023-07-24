Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Евгений Васильев.

Гордума ушла на каникулы, завершился первый год работы муниципального парламента нового созыва. Каковы его итоги? Что, по мнению Евгения Васильева, является самым сложным в работе депутата? Нужно ли дорабатывать механизм избрания Почетных граждан Пскова или оставить все как есть? Какие позитивные перемены происходят на 6-м округе и нужен ли фонтан вместо памятника Ленину в центре города? Об этом и многом другом с депутатом поговорит ведущая Любовь Кузнецова.

Трансляция завершена.