Общество

В России производят 80% жизненно важных препаратов - Мурашко

Российские фармкомпании производят 80% лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), это является дополнительной гарантией будущей стабильности цен на лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Поскольку 80% лекарственных препаратов производится в России из жизненно важного списка, это в общем такая дополнительная гарантия, что цены будут стабильными на лекарственные препараты», - цитирует его ТАСС.

В четверг Мурашко сообщил, что препараты из перечня ЖНВЛП с начала 2023 года подорожали в среднем на 1,9%, что ниже инфляции.