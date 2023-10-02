Общество

Россиян предупредили об ошибках при выходе на пенсию

Среди граждан есть ошибочное мнение, что выход на пенсию происходит в «автоматическом» режиме, однако это не так. Оформление статуса пенсионера — обязанность самого сотрудника, а не его работодателя или Социального фонда, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Подавать документы на оформление пенсии нужно не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста. Это можно сделать лично в отделении или на сайте Соцфонда, отправив документы по почте, в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону, а также через работодателя.

На рассмотрение всех документов Социальный фонд берет 10 дней. После этого начинаются начисления. Если гражданин обратился с заявлением о назначении пенсии позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать ее начнут с момента регистрации заявления, пишет «Прайм».

«То есть, пенсия рассчитывается именно исходя из даты подачи заявления, а не наступления пенсионного возраста. Поэтому тянуть с ее оформлением не стоит», — посоветовал юрист.

Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены, причем без ограничений по срокам. Если гражданин сознательно отложит оформление пенсии на год или более, впоследствии она будет назначена в повышенном размере. Страховая выплата каждый год увеличивается на соответствующие премиальные коэффициенты, заключил Виноградов.