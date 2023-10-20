Общество

Новый принцип формирования Молодёжного парламента обсудили на заседании бюджетного комитета Собрания

Новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Количественный состав и возрастные рамки останутся без изменений, но статус у членов Молодежного парламента будет другим. Партии в соответствии с численным представительством в Собрании распределят половину из 26 мест, вторую часть сформируют депутаты-одномандатники, наделив молодых людей статусом своих помощников.

Без изменений останется двухлетний срок полномочий и допустимый возраст членов молодёжного органа (кандидат должен быть не моложе 18 и не старше 35 лет).

В случае, если депутаты утвердят поправки на сессии, то новый состав коллегиального органа, который необходимо избрать не позднее 1 января 2024 года, сформируют по новому принципу.

«Ранее мы пользовались положением, которое предусматривало открытый конкурс на основе заявлений от любого молодого человека в возрасте от 18 до 35 лет. Сейчас конкурсный отбор предлагается организовать самим депутатам, – пояснил вице-спикер Виктор Остренко. – Мы сможем наделить кого-то из нашего избирательного округа правом представлять округ в Молодёжном парламенте и в дальнейшем быть помощником депутата областного Собрания».

Депутаты по спискам же смогут предлагать своих членов Молодежного парламента от региональных отделений партий, чтобы в дальнейшем продолжать с ними работу.

Планируется, что при новом принципе формирования Молодёжного парламента депутаты станут для членов Молодежного парламента наставниками, будут ставить им задачи и разделять ответственность.

«Очень хорошая инициатива. Я работаю и с подростками, и с детьми, вижу в них огромное количество только позитивного и важного на сегодняшний день, знаю, к чему молодые люди стремятся», - отметила депутат Татьяна Фомченкова. При этом у нее вызвал вопрос на счет права членов Молодежного парламента на получение заработной платы.

Виктор Остренко в ответ пояснил, что это право, и каждый индивидуальный случай будут рассматривать отдельно внутри фракции.

«Конечно, хотелось бы, чтобы не за деньгами приходили, но деньги и заключение трудовых отношения – это элемент дисциплины и ответственности, за выполняемую работу в качестве помощника», - заметил он.

Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять соответствующее постановление на сессии 24 октября.