Общество

Володин предложил обсудить перевод онкопомощи на федеральный уровень

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопросы перевода онкологической помощи с регионального на федеральный уровень и введения двухканального финансирования здравоохранения на территориях с низкой плотностью населения.

«Берем ту же онкологию, она очень высокотехнологична и затратна, в том числе по этой причине. От 20 до 30% средств забирает именно на лечение онкологии из региональных фондов ОМС. Давайте посмотрим, может быть, это направление выведем на федеральный уровень. Разгрузим региональные фонды. Если в районах у нас ЦРБ все идут по ОМС, а население малочисленно, а территории большие, особенно для той же Саха Якутии, давайте посмотрим двухканальное финансирование. У нас с вами это конституционная норма, бесплатное, доступное здравоохранение», - сказал он на пленарном заседании.

По его словам, для этого нужно участие профильных министров, пишет РИА Новости. Володин подчеркнул, что на обсуждение проекта бюджета и фондов не пришли глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава министерства труда РФ Антон Котяков.

Он предложил со следующего года изменить формат участия министров здравоохранения и соцзащиты в рассмотрении бюджетов фондов на пленарном заседании. По мнению председателя ГД, профильным министрам полезно присутствовать не только во время первого чтения, но также второго и третьего, слушая, о чем говорят депутаты.