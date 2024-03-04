Общество

Более 60% россиян поддержали идею увеличения ставок НДФЛ по мере роста доходов налогоплательщиков - опрос

Почти две трети россиян (64%) одобрительно отнеслись к законодательной инициативе, предусматривающей увеличение налоговых ставок по мере роста доходов налогоплательщиков, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник на портале, показывают, что чаще всего данную идею поддерживают сограждане в возрасте от 35 до 44 лет (72%), пишет «Интерфакс».

Основным аргументом сторонников такого подхода является мнение о его справедливости, отмечается в комментариях к опросу. В свою очередь, согласно данным SuperJob.ru, 17% сограждан, или почти каждый шестой, эту инициативу не поддерживают. «Возродится "серая" зарплата. Будут получать номинально не более 40 000 рублей в месяц», - таков основной довод противников законопроекта. Чаще всего против данной идеи выступают респонденты в возрасте до 34 лет (25%), показывает опрос. По данным исследования, почти каждый пятый (19%) затруднился с оценкой данной инициативы.

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ подготовлен к внесению на рассмотрение Госдумы. Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поручил модернизировать налоговую систему, в том числе на дифференцированную шкалу НДФЛ. Подготовленный законопроект для годового дохода до 5 млн рублей предусматривает налоговую ставку 13%, для доходов от свыше 5 млн рублей до 24 млн рублей - 15%, для доходов свыше 24 млн рублей до 200 млн рублей - 18%, для доходов свыше 200 млн рублей до 500 млн рублей - 20%, для доходов свыше 500 млн рублей - 25%. Опрос был проведен с 27 февраля по 1 марта 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 353 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.