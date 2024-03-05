Общество

Александр Козловский оценил новые возможности детской районной библиотеки в Палкино

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский оценил новые возможности детской районной библиотеки в Палкино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

В 2022 году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» библиотека была модернизирована по модельному стандарту.

«Учреждение вместе с косметическим ремонтом получило компьютеры, планшеты, методический интерактивный комплекс, VR-шлем, домашний планетарий, интерактивный глобус, акустическую систему, стол для рисования на песке и многое другое. Кроме того, существенно обновлен книжный фонд, закуплена новая мебель. Библиотека стала точкой притяжений жителей района. Первая в районе модельная библиотека стала своего рода досуговым центром. Такие универсальные современные площадки играют большую роль в развитии районов», – написал Александр Козловский.

Ежегодно здесь проводится 250 тематических мероприятий. А читателей зарегистрировано более 700 человек.

«На встрече с местными жителями продолжили обсуждение вопросов развития. Большого внимания требует сфера ЖКХ: водопроводные и канализационные сети сильно изношены. Чтобы району попасть в программу ремонта, нужно подготовить проектно-сметную документацию. Однако местный бюджет не всегда может потянуть такие расходы, за счет региональных средств тоже не решить все вопросы с подготовкой ПСД. Нужна масштабная программа. В этом году тема ЖКХ — в фокусе Госдумы. С коллегами собираем предложения из регионов для обсуждений», – заключил парламентарий.