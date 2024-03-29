Общество

Противотанковые ежи заметили на берегу озера в Гдовском районе

Противотанковые ежи заметили на берегу Ужицкого озера в Гдовском районе. Фотографии опубликованы в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

«Кого интересует Велино, Долгое, Ужинское - еще во льду. В Желче пока пусто. Совсем. А на Ужинском ещё и, очевидно опасаясь нападения псов-рыцарей по Желче, установили оборонительную линию», - приводит слова автора снимков «МК в Пскове».

Сооружения остались после съемок фильма «Блиндаж» Марка Горобца, который выйдет на экраны 25 апреля, уточнили в сообществе.

Напомним, противотанковый ёж — простейшее противотанковое заграждение, представляющее собой объёмный шестиконечный крест.