Общество

Путин подписал закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы.

Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России». Согласно закону, право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.