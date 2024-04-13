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Общество

Северо-Западный округ Росгвардии отмечает 45-ю годовщину создания

20.04.2024 13:06|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западный округ войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 45-ю годовщину создания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Со знаменательной датой военнослужащих, сотрудников и ветеранов объединения поздравил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время Северо-Западный округ является важнейшей составляющей боевого потенциала Росгвардии.

«Сегодня личный состав Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, опираясь на лучшие боевые традиции своих героических предшественников, постоянно совершенствует профессиональное и боевое мастерство, успешно решает задачи по охране важных государственных объектов и имущества граждан, участию в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, контролю в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности», – говорится в поздравлении главнокомандующего.

Генерал армии Виктор Золотов особо отметил самоотверженный ратный труд военнослужащих и сотрудников округа в районах проведения специальной военной операции. 

Отдельную благодарность директор Росгвардии выразил ветеранам объединения за огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи и бесценный опыт, который они передают новым поколениям воинов правопорядка.

Датой образования Северо-Западного округа Росгвардии считается 20 апреля 1979 года, когда в Ленинграде было сформировано ордена Красной Звезды управление внутренних войск МВД СССР по Северо-Западу и Прибалтике.

Личный состав округа участвовал в урегулировании межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, контртеррористических операциях на Северном Кавказе, обеспечивал безопасность крупнейших, в том числе международных мероприятий на северо-западе и в других регионах России.

Девять военнослужащих и сотрудников округа удостоены звания Героя России, тысячи удостоены государственных и ведомственных наград.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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