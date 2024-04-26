Общество

Собака из Эстонии не прошла ветеринарный контроль на границе РФ в Псковской области

Собака, перевозимая из Эстонии, не прошла ветеринарный контроль в автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе документарной проверки установлено, что в ветеринарном паспорте животного отсутствовали сведения о его вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев, против чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Ввоз питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

В ведомстве добавили, что с января по март 2024 года оформлен возврат 23 кошек и собак, ввозимых через пункты пропуска Псковской области из-за границы.