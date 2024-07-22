Общество

День города в Пскове прошел без происшествий

Сотрудники псковской полиции обеспечили общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1121-летию со дня первого упоминания города в летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В празднике приняло участие порядка 29 тысяч жителей и гостей областного центра. С самого утра кинологи со служебными собаками обследовали площадки, где проходили торжественные мероприятия, и места массового пребывания горожан.

Учитывая, что в период празднования Дня города было организовано 23 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, на охрану общественного порядка вышло более 170 сотрудников полиции, а также 68 представителей народных дружин, 35 сотрудников Росгвардии, 12 представителей частных охранных организаций.

«Предпринятые меры безопасности по всем направлениям дали положительные результаты: не допущено нарушений общественного порядка, а также тяжких и особо тяжких преступлений. Большинство псковичей и гостей города с пониманием относились к законным требованиям сотрудников полиции, пресекавшим распитие алкоголя в общественных местах. Полиция, руководствуясь законодательством, предприняла все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», - отметили в полиции.