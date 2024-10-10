Общество

Сильная магнитная буря надвигается на Землю

Сильная магнитная буря из-за выброса плазмы после вспышки на Солнце ожидается на Земле 10 октября. Шторм может стать самым продолжительным в этом году, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Фото: Telegram-канал «Объясняем.рф».

Учёные присваивают надвигающейся буре класс G4 и даже выше, что оценивается как «тяжёлая» или «очень сильная». Штормы такого уровня способны нарушить работу энергосетей и электроприборов, помешать GPS-навигации.

По прогнозам, магнитные бури продолжатся в пятницу и в выходные, но уже с меньшей мощностью.