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Появилось фото с места пожара в Крыпецком монастыре

Появилось фото с места пожара, произошедшего 9 октября в деревне Крипецкое-1 Псковского района. Снимок Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, вечером пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали возгорание бесхозных строений в деревне Крипецкое-1. Строения горели на территории Крыпецкого Иоанно-Богословского мужского монастыря. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации огня привлекались 10 специалистов и 4 единицы техники.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями Госпожнадзора МЧС России.