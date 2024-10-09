Культура

Вечёрка «Покровские гуляния» пройдет в Пскове 17 октября

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в вечёрке «Покровские гуляния» 17 октября в 18.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

В начале мероприятия коллектив ансамбля «Уграда» поздравит всех собравшихся с Покровом, расскажет об истории праздника, его традициях и обрядах, о том, что, согласно народным поверьям, начиная с Покрова по земле ходит Пресвятая Богородица со святыми и праведниками, которые заботливо проверяют, весь ли урожай собран.

Гостям напомнят о народных приметах и о том, что праздник Покров — это еще и начало посиделок, самое веселое время. А на посиделках, как известно, играют, танцуют, шутят, поют песни и частушки, отгадывают загадки.

Закончится праздничная программа хороводным циклом «Долинушка», записанным в Палкинском районе.

Молодёжная вечёрка «Покровские гуляния» пройдет по адресу: улица Некрасова, дом 10.

Добавим, Пресвятой Богородицы – один из любимых в народе православных праздников. Каждый год он отмечается в одно и то же время – 14 октября (или 1 октября по старому календарю).