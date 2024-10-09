Культура

Пешую экскурсию «Городские истории. Запсковье» организуют 13 октября

Экскурсия «Городские истории. Запсковье» по Рыбникам, «Немецкому берегу» реки Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (улица Леона Поземского) состоится в Пскове 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники музея подготовили городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах с историей бытования и людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах города, врачах и героях романтических историй.

«И бонус от музея – знакомство с грандиозными интерьерами Варлаамовской башни и выставкой "Лев против Орла" об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом», - отметили в Псковском музее.

Экскурсия запланирована на 13 октября в 12:00. Запись по телефону: +78112663311.