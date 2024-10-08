ЖКХ

Андрей Козлов: Догазификация на юге области продолжится в зимний период

Работа по газификации и догазификации в округе №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический районы и Усвятский муниципальный округ) продолжится и в зимний период. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«"Газпром" прикладывает усилия. Пока погодные условия позволяют, я надеюсь, что до конца года мы еще цифры по догазификации и газификации улучшим и в следующий год войдем с еще более высокими показателями», - поделился депутат.

Он отметил, что вопросы газификации и догазификации даже не обсуждались на парламентском часе в Псковском областном Собрании, что является показателем успешной работы «Газпром газораспределение Псков».

Работы продолжатся и в зимний период, пояснил депутат. «Подрядчики могут в световой зимний день прокладывать до 300 метров магистралей. Надеюсь, что все получится», - заключил Андрей Козлов.