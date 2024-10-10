Общество

Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий» о предлогах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию четвертого выпуска нового проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка на «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тема нового выпуска - предлоги, которые ставят в тупик. Ведущая Юлия Магера побеседует с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной о том, как одним предлогом можно выдать свою безграмотность, и о способах, помогающих ее устранить.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.