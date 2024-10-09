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Культура

Псковский омбудсмен принял участие во всероссийском кинофестивале «Надежда»

10.10.2024 12:11|Псков

Вместе с коллегами — омбудсменами из более чем двадцати регионов страны — уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в XI всероссийском кинофестивале экранного творчества «Надежда». Организаторами этого мероприятия выступают Федеральная служба исполнения наказаний России, его территориальный орган в Челябинской области, а также уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Это единственный в России кинофестиваль, где на просмотр представляются короткометражные фильмы о судьбах осужденных, зачастую снятые самими осужденными, об их возвращении в общество. По словам организаторов, главная задача фестиваля — через творчество дать заключенным надежду на то, что всё еще можно исправить, вернуть веру в будущее и любовь к жизни. В 11-м кинофестивале «Надежда» приняли участие осужденные со всех уголков России. Они представили 126 киноработ из 66 регионов страны, в том числе и из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

На закрытом показе фильмов фестиваля, которые посетили региональные омбудсмены, особое внимание привлекли фильмы о судьбах осужденных, ушедших в составе воинских подразделений на СВО из исправительных колоний и ставших Героями России. 

«Это реальные жизненные истории людей, которые встали на путь исправления, пройдя горнило тяжелых боевых действий во время проведения специальной военной операции. К сожалению, многие из них отдали свои жизни за возможность начать жизнь с нового листа», - рассказал Дмитрий Шахов. 

Правозащитники и сотрудники ФСИН, студенты и участники СВО посмотрели четыре фильма, допущенных профессиональным творческим жюри к финалу конкурса. 

Фильмы из Санкт-Петербурга «Герой нашего Vремени» и из Костромской области «Комарик» вызвали самую оживленную дискуссию. Как оказалось, они и заняли главные призовые места на кинофестивале.

Третье место было присуждено фильму «Атмосфера», который сняли осужденные из исправительной колонии №18 Челябинской области. В фильме заключенные рассказали не только о судьбах, но и о том, как творчество придает им душевных сил.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #омбудсмен #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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