Происшествия

Два дома горели в псковских садоводствах «Гнильно» и «Торошинка»

Два садовых дома горели в Псковском районе 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание садового дома произошло в 19:15 в Псковском районе в садовом некоммерческом товариществе «Гнильно». Предположительно, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. К ликвидации привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.

Позднее в 19:23 поступило сообщение о возгорании двухэтажного садового дома в СНТ «Торошинка» Псковского района. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Огнеборцами спасен садовый дом.