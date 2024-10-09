Мошенники получили доступ к восьми аккаунтам псковичей на сайте «Госуслуги»

Злоумышленники обманным путем получили доступ к восьми личным кабинетам жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении МВД России по Псковской области.
По версии следствия, злоумышленники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками сотовых компаний, пенсионного фонда и других организаций. Под предлогами продления договоров на обслуживание услуг связи, перерасчета пенсий и трудового стажа, замены электросчетчиков и медицинских полисов они убеждали потерпевших предоставить им данные для входа на сайт «Госуслуги».
Получив доступ к личным кабинетам, злоумышленники блокировали учетные записи потерпевших.
Среди потерпевших оказалось несколько пенсионеров. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.