Общество

У 75% псковичей с зарплатой в 100 тысяч есть лучший друг — опрос

Число тех, у кого есть лучший друг, растет с увеличением уровня дохода: 65% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 75% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 псковичей. Чаще всего о крепкой дружбе рассказывали те, кто моложе (75% опрошенных в возрасте до 34 лет).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии настоящих друзей рассказывали менеджеры по логистике (86%). Лучшие друзья есть у 85% дизайнеров и 82% операторов колл-центров. А вот среди программистов о наличии настоящих друзей рассказали лишь 57%, среди администраторов и маркетологов — по 61%.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсестры и учителя. Лучший друг дизайнера чаще всего занимается рекламой. HR-менеджеры дружат с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, системные администраторы — с программистами.