Общество

Это активные люди с огнем в глазах: Галина Неваленная о членах Союза пенсионеров РФ

Активность людей старшего возраста и их готовность прийти на помощь отметила руководитель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №13, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в передаче «Беседка» на ПЛН-FM (102.6 FM).

«Союз пенсионеров и здравоохранение — давние друзья и партнеры. Все новые современные социальные проекты в России идут с большим акцентом на приоритетную группу старшего поколения. В здравоохранении, например, мы всегда работали с этой группой. По общественной работе с СПР общались», - сказала Галина Неваленная

Главврач считает, что факт ее назначения на должность руководителя СПР — это судьба, так как сферы её деятельности во многом пересекаются.

«Отмечу, что для меня почетно и ответственно стать руководителем Союза пенсионеров России, наверное, это судьба. Наша организация известна на территории нашей страны, очень активно работает в области грантов и мероприятий: спортивные, культурные, сельскохозяйственные. Все местные организации ведут активную деятельность, очень много интересных событий. Это активные люди с огнем в глазах, готовые помочь друг другу», - выразила свое мнение депутат.