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Андрей Козлов: Отопительный сезон в округе №12 стартовал штатно

Отопительный сезон в Великолукском, Куньинском, Новосокольническом районах и Усвятском муниципальном округе стартовал штатно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«Запуск прошел штатно. В городе Новосокольники были трудности, но у нас семь котельных, они все запустились сразу, поэтому то, что возникли технические вопросы, - это нормально», - рассказал Андрей Козлов.

Депутат отметил, что власти приняли правильное решение о начале отопительного сезона до того, как температуры станут ниже.

«Насколько я помню, отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура равна 8 градусам, у нас даже сейчас она будет повыше, но это правильно, что отопительный сезон начали заранее. На сегодняшний момент по всем муниципальным образованиям отопление запущено и работает в штатном режиме», - поделился он.

Напомним, что в Пскове и Великих Луках отопление было подключено 1 октября.