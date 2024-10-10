Общество

МТС RED: Регионы Северо-Запада входят в топ-5 субъектов для хакерских атак

Компания МТС RED (ООО «Серенити сайбер секьюрити») выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года. Более 12 процентов совершенных DDoS-атак пришлось на регионы Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении в третьем квартале 2024 года показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций.

Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в третьем квартале стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации. Больше всего – 44,5% DDoS-атак – в третьем квартале пришлось на сентябрь, 31,6% – на июль, 23,9% – на август.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.

МТС RED – это экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает широкий спектр задач заказчиков в части снижения киберрисков. Портфель MTС RED включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA), повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness). МТС RED также ведет разработку собственных решений в области сетевой безопасности.