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Общество

Клиенты ВТБ смогут «выгнать» мошенников из своего мобильного банка

10.10.2024 14:54|ПсковКомментариев: 0

ВТБ запустил дополнительные меры безопасности для пользователей своего интернет-банка. Технология позволяет моментально отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии ВТБ Онлайн или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат или отделение. После сброса сессий доступ злоумышленникам будет заблокирован. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Согласно статистике, 85% хищений средств приходятся на социальную инженерию. Если мошенники получают доступ к личному кабинету клиента в онлайн-банке, то они могут либо попытаться как можно быстрее вывести все средства, либо длительное время наблюдать за движением средств на счетах потенциальной жертвы, чтобы, например, дождаться поступления крупной суммы. Поэтому важно не только оперативно реагировать на подозрительные ситуации, но и предпринимать профилактические меры и периодически проверять, какие устройства подключены к онлайн-банку.

Технология работает следующим образом: клиент звонит в контакт-центр или обращается в отделение банка для ограничения доступа к личному кабинету в онлайне. В этом случае у него будет на выбор две опции: «Заблокировать ВТБ Онлайн» или «Отвязать все устройства». Опция «Отвязать все устройства» позволит завершить все сессии в личном кабинете, начатые на разных устройствах. При этом не нужно посещать офис или банкомат, а повторный вход онлайн займет не более минуты. В то же время, если клиент предпочтет заблокировать доступ, он может сделать это с последующей разблокировкой в отделении или через банкомат. При звонке в контакт-центр можно активировать опцию с помощью бота или при поддержке оператора в среднем менее чем за 1 минуту.

«География проживания пользователей ВТБ Онлайн – самая широкая. Поэтому мы запускаем для них и новые, наиболее удобные способы ограничения или восстановления доступа к банку при подозрении на мошенничество, без обращения в офисы или поиска банкомата. Новая функция может пригодиться клиенту в любой точке мира – звонок в поддержку ВТБ доступен круглосуточно также из-за рубежа. После запуска технологии более 25% клиентов, позвонивших в контакт-центр, и более 45%, обратившихся в офисы, выбрали возможность “Отвязки всех устройств”. В будущем мы планируем сделать опцию доступной для всех пользователей ВТБ Онлайн», – отметил лидер стрима «Единая клиентская идентификация» Яков Желонкин.

Теги: #банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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