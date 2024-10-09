Общество

В Пушкинском заповеднике липа прожила 232 года

В парке усадьбы Петровское ветром была сломана липа, возраст которой составляет 232 года. Об этом сообщили в группе Пушкинского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Как утверждает руководство заповедника, липа была высажена в 1782–1784 годах.

В прежние годы (1990–2010-е) арбористами из города Павловска (Санкт-Петербург) дерево дважды подвергалось снижению кроны, которая облегчалась, и тем самым липе была продлена жизнь. А ещё ранее, в 1970–1980-е годы, хранителем усадьбы Петровское Борисом Козминым было вычищено дупло на высоте и закрыто жестью с целью предотвращения попадания воды и снега. Наряду с другими старовозрастными мемориальными деревьями липе регулярно проводились подкормки.

После происшествия ствол и крона дерева были распилены лесниками службы музейных лесов и парков, штамб (часть ствола) пришлось предварительно освободить от земли (растительного грунта), которым было забито прикорневое дупло на высоту 3 метра.

«И всё же настал этот печальный день. Липа уже давно имела наклон в сторону молодого плодового сада. И упала она очень деликатно, если так можно сказать в данном случае, слегка повредив две молодых яблони», - отметили работники заповедника.