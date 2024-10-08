ЖКХ

В псковской деревне Богданово построили внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой газовой сети общей протяженностью более 3 км в деревне Богданово Псковского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 59 домовладений, на сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 46 заявок от жителей Богданово, по всем заявкам заключены договоры. Заявители готовят домовладения к приему газа.

Всего от жителей Псковского района принято около 3,3 тысячи заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построено 170 км внутрипоселковых сетей.