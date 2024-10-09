Культура

Молодёжь из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья примет участие в фестивале «Мой Пушкин-2024»

Гостей и участников традиционного, в этом году уже XXV Всероссийского творческого фестиваля с международным участием «Мой Пушкин» примет у себя завтра, 11 октября, Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на непосредственных организаторов большого детско-юношеского съезда — специалистов центра образовательных и культурных инициатив «Параллели», заявки на участие в традиционном фестивале в нынешнем году прислали творческие коллективы и солисты из Москвы и Санкт-Петербурга, из Воронежской, Московской, Псковской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, а также из Республики Хакасия и Ставропольского края. Кроме того, на официальной странице фестиваля в социальной сети сообщается, что дистанционно в художественном празднике примут участие молодые люди, представляющие Беларусь, Данию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Узбекистан.

Церемония открытия фестиваля, приуроченного в этом году к 225-летию со дня рождения поэта, пройдёт в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 12 октября. Начнут её в 15.30. Для этого события в «Михайловском» подготовлена литературно-музыкальная композиция с участием лауреата международных конкурсов пианистки Александры Чекмак и актрисы театра-фестиваля «Балтийский Дом» и «Романтического театра Юрия Томашевского», лауреата премии правительства Санкт-Петербурга Виктории Зайцевой.

В музее особо отметили, что многие участники фестиваля, вероятно, окажутся в псковских пушкинских местах впервые, поэтому ребятам и их наставникам будет предложена специальная, большая экскурсионная программа по мемориальными усадьбам и по художественным выставкам, развёрнутым в НКЦ.

Напомним, что учредителями и исполнителями Всероссийского творческого фестиваля с международным участием «Мой Пушкин» является автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», а партнёрами проекта вот уже много лет подряд выступают Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, частное учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье».