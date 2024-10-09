Общество

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября

Всемирный день психического здоровья отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. В России День психического здоровья проводится с 2002 года, по настоянию академика РАМН Татьяны Дмитриевой. В этот день проходят различные мероприятия: день открытых дверей психиатрических учреждений, конференции, пресс-конференции.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества, пишет Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Целью Всемирного дня психического здоровья является сокращение и профилактика распространённых депрессивных расстройств, болезни Альцгеймера, эпилепсии, наркотической зависимости, умственной отсталости.