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Общество

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября

10.10.2024 09:45|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день психического здоровья отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. В России День психического здоровья проводится с 2002 года, по настоянию академика РАМН Татьяны Дмитриевой. В этот день проходят различные мероприятия: день открытых дверей психиатрических учреждений, конференции, пресс-конференции.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества, пишет Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

Целью Всемирного дня психического здоровья является сокращение и профилактика распространённых депрессивных расстройств, болезни Альцгеймера, эпилепсии, наркотической зависимости, умственной отсталости.

Теги: #психиатрия
Источник: Псковская Лента Новостей
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