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Появилось видео задержания великолучанина, совершившего убийство 23 года назад

Видео с задержанием виновного в убийстве 23-летней давности в Великих Луках опубликовали в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Напомним, следствие и суд установили, что в ночь с 20 на 21 февраля 2001 года в городе Великие Луки обвиняемый пришел в квартиру к супруге погибшего знакомого, которая в ходе беседы сообщила об имеющемся споре из-за квартиры с детьми погибшего мужа и потребовала убить их. При этом женщина пригрозила мужчине, что в случае невыполнения ее требований она сообщит в правоохранительные органы известные ей сведения о ранее совершенном обвиняемым преступлении. Опасаясь разоблачения, мужчина дважды выстрелил в голову женщины, она скончалась на месте. Стрелявший скрылся с места преступления.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновного продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2022 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом.

Активную помощь в расследовании оказали сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, которые участвовали в организации и проведении дополнительных следственно-оперативных мероприятий. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

В ходе дополнительного следствия особое внимание было направлено на организацию тщательной работы с лицами, входящими в круг общения потерпевшей и ее покойного супруга. Тщательно проверив и сопоставив показания свидетелей, проверив следственным путем различные версии произошедшего, следователи пришли к выводу, что к совершению расследуемого преступления причастен местный житель, с 2012 года отбывающий наказание в исправительной колонии за совершение ряда преступлений, в том числе за убийство. С учетом собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем психологическому контакту мужчина признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначили наказание по совокупности преступлений в виде 23 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.