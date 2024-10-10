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Галина Неваленная: Мы оцениваем свой возраст по состоянию души и по желанию что-то делать

Возраст стоит оценивать состоянию души и по желанию что-то делать, заявила руководитель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №13, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в передаче «Беседка» на ПЛН-FM (102.6 FM).

Гостья студии пояснила, что для людей пожилого возраста проводится много мероприятий, реализуются всевозможные проекты, и каждый сможет найти себе занятие по душе.

«Большой пласт работы — университет третьего возраста. Много проводится мероприятий: во всех можно поучаствовать. Можно наверстать то, что не успели. Есть возможность реализовать свою накопленную мудрость. "Одиноких.нет" — это проект, где звонят одиноким людям и просто душевно разговаривают. Много спортивных мероприятий — спартакиада пенсионеров недавно прошла. Цифры обманчивы — мы оцениваем свой возраст по состоянию души и по желанию что-то делать», - подчеркнула руководитель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России.

Галина Неваленная рассказала подробнее о прикладных навыках, которым обучают пенсионеров в Псковской области.

«Есть занятия по компьютерам грамотности. Сейчас всё уходит "в цифру", даже запись к врачу. Старшая возрастная группа осваивает эти навыки: кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Некоторые даже удаленно подрабатывают. Взрослому поколению зачастую не хватает этих навыков. Они исключительно прикладные. Есть занятия по финансовой грамотности, так как остро стоит вопрос с мошенниками. Старшее поколение более доверчивое - мы учим, как устоять. Также есть группа по изучению иностранных языков — достаточно востребованная, между прочим. Языки тренируют память, сплачивают людей. Также есть отдельные группы по когнитивным проблемам, там прикладывают усилия и стараются, чтобы не старел наш мозг», - поделилась Галина Неваленная.

Она заметила, что во всех медицинских проектах в стране — приоритет у возрастной группы. «Сейчас, кстати, идет активная вакцинация от гриппа, и возрастные люди находятся в группе риска. Диспансеризация тоже идет с акцентом на эту группу. Активно обзваниваются пациенты», - рассказала Галина Неваленная об успехах в вакцинации и в диспансеризации людей старшего возраста.

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