Происшествия

В Великих Луках мужчина сядет в тюрьму за убийство 23-летнй давности, совершенное из страха разоблачения

50-летний житель города Великие Луки, совершивший в 2001 году убийство с целью сокрытия другого преступления, отправится за решетку на 23 года и 9 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Как установлено судом, в феврале 2001 года в ходе обсуждения с жительницей города Великие Луки «заказа» на убийство других наследников оставшейся после смерти ее супруга квартиры, подсудимый, испугавшись реализации высказанных ею при этом угроз сообщить о совершенном им ранее преступлении в правоохранительные органы, дважды выстрелил в голову потерпевшей из нагана, убив ее. После этого преступник скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном.

С учетом установленных при рассмотрении дела фактических обстоятельств произошедшего, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде 23 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.