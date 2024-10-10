Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Фермерство по любви
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
билеты на предпоказ фильма «Анора»
Объекты агротуризма
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Первый урожай черной смородины
Кружки и секции для детей
Репортаж За достойный труд
 
 
 
ещё Общество 10.10.2024 12:150 Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа 10.10.2024 16:320 Вопросы культуры и туризма обсуждают законодатели Северо-Запада в Нарьян-Маре 10.10.2024 15:560 Вопросы помощи людям с инвалидностью и орфанным больным обсудили законодатели Северо-Запада 10.10.2024 15:550 Велосипедные дорожки появятся на улице Вокзальной в Пскове 10.10.2024 15:310 МТС RED: Регионы Северо-Запада входят в топ-5 субъектов для хакерских атак  10.10.2024 15:230 Сильная магнитная буря надвигается на Землю
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 07.10.2024 13:013 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4818 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Велосипедные дорожки появятся на улице Вокзальной в Пскове

10.10.2024 15:55|ПсковКомментариев: 0

Велосипедные дорожки появятся в зоне реконструкции площади железнодорожного вокзала в Пскове. Данная информация следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. 

Предполагается, что велодорожки будут располагаться параллельно улице Вокзальной. 

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Итоговую версию будущего проекта в мае главе региона представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин.

Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Как отметил Борис Елкин, прежнее пространство автовокзала не отвечает всем необходимым требованиям безопасности, в то время как на территории железнодорожного вокзала реализован комплекс защитных мероприятий. В частности, по периметру объекта установлены ограждения, пропускная система организована через рамки досмотровых металлодетекторов.

 
Ранее сообщалось, что транспортную схему на площади у железнодорожного вокзала в Пскове изменят. 
 
Теги: #велодорожки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 174 человека
10.10.2024, 16:470 «Беседка»: Деятельность Союза пенсионеров России в Псковской области. ВИДЕО 10.10.2024, 16:450 Экс-депутата Псковского областного Собрания обязали выплатить моральный вред опороченному гражданину 10.10.2024, 16:320 Вопросы культуры и туризма обсуждают законодатели Северо-Запада в Нарьян-Маре 10.10.2024, 16:300 Многофункциональное пространство для молодежи хотят создать в Палкино
10.10.2024, 16:220 Скамейки для запасных игроков установили на поле для мини-футбола в Бежаницах 10.10.2024, 16:150 Сервис по подбору путешествий по Псковщине разрабатывают студенты из Петербурга 10.10.2024, 16:090 О реставрационных работах к юбилею Пушкина доложит замдиректора «Михайловского» на форуме в Пензе 10.10.2024, 15:560 Вопросы помощи людям с инвалидностью и орфанным больным обсудили законодатели Северо-Запада
10.10.2024, 15:550 Велосипедные дорожки появятся на улице Вокзальной в Пскове 10.10.2024, 15:410 Андрей Козлов: Догазификация на юге области продолжится в зимний период 10.10.2024, 15:310 МТС RED: Регионы Северо-Запада входят в топ-5 субъектов для хакерских атак  10.10.2024, 15:230 Сильная магнитная буря надвигается на Землю
10.10.2024, 15:170 Тракторный переулок в Пскове закроют для транспорта с 28 октября 10.10.2024, 15:090 Оксана Федорова: Я для себя фактически заново открыла Псков 10.10.2024, 14:580 «Дневной дозор»: Власть и коррупция 10.10.2024, 14:540 Клиенты ВТБ смогут «выгнать» мошенников из своего мобильного банка
10.10.2024, 14:490 Псковичей задержали за кражу продуктов и средств гигиены 10.10.2024, 14:440 Алексей Севастьянов: Сокращение числа чиновников не поможет в борьбе с коррупцией 10.10.2024, 14:390 Выставка Сергея Михайлова «Моя биография равняется моему искусству» открылась в Пскове 10.10.2024, 14:310 На Завеличье два автомобиля столкнулись на «зебре»
10.10.2024, 14:190 Умер заштатный клирик Псковской епархии архимандрит Елевферий (Попов) 10.10.2024, 14:172 Ларьки на остановке у железнодорожного вокзала в Пскове демонтируют 10.10.2024, 14:130 Появилось фото с места пожара в Крыпецком монастыре 10.10.2024, 14:081 Пенсии сотрудников МВД повысили в Псковской области
10.10.2024, 14:073 Проезд частного транспорта планируют запретить на площади у псковского вокзала 10.10.2024, 14:050 Появилось видео задержания великолучанина, совершившего убийство 23 года назад 10.10.2024, 13:530 Галина Неваленная: Мы оцениваем свой возраст по состоянию души и по желанию что-то делать 10.10.2024, 13:440 Пешую экскурсию «Городские истории. Запсковье» организуют 13 октября
10.10.2024, 13:270 Мошенники получили доступ к восьми аккаунтам псковичей на сайте «Госуслуги» 10.10.2024, 13:190 Андрей Козлов: Отопительный сезон в округе №12 стартовал штатно 10.10.2024, 13:170 Три автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове 10.10.2024, 13:150 В Великих Луках мужчина сядет в тюрьму за убийство 23-летней давности, совершенное из страха разоблачения 
10.10.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии 10.10.2024, 12:570 Владимир Якушев предложил сохранить поддержку малых форм хозяйствования 10.10.2024, 12:530 Вечёрка «Покровские гуляния» пройдет в Пскове 17 октября 10.10.2024, 12:480 Это активные люди с огнем в глазах: Галина Неваленная о членах Союза пенсионеров РФ
10.10.2024, 12:380 В псковской деревне Богданово построили внутрипоселковый газопровод 10.10.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий» о предлогах 10.10.2024, 12:290 Футболисты из клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Леон Сатурном» на родном стадионе 10.10.2024, 12:150 Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа
10.10.2024, 12:110 Псковский омбудсмен принял участие во всероссийском кинофестивале «Надежда» 10.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском отделении Союза пенсионеров РФ 10.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 октября 10.10.2024, 11:510 Памятную доску Савве Ямщикову открыли в Москве
10.10.2024, 11:480 Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК 10.10.2024, 11:451 У 75% псковичей с зарплатой в 100 тысяч есть лучший друг — опрос 10.10.2024, 11:400 «Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии 10.10.2024, 11:400 Молодёжь из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья примет участие в фестивале «Мой Пушкин-2024»
10.10.2024, 11:340 Неизвестные разбирают здание бывшей школы в дновской деревне 10.10.2024, 11:320 Более пяти тысяч школьников из Пскова участвуют в первом этапе всероссийской олимпиады 10.10.2024, 11:170 «Великий, могучий»: Предлоги, которые ставят в тупик 10.10.2024, 11:151 Настольные игры нашли псковские археологи на раскопе на улице Плехановский посад
10.10.2024, 11:110 «ВКонтакте» отмечает 18-летие 10.10.2024, 11:030 «Беседка»: Деятельность Союза пенсионеров России в Псковской области 10.10.2024, 10:592 Россияне перешли на каши 10.10.2024, 10:450 В Пушкинском заповеднике липа прожила 232 года
10.10.2024, 10:410 Герман Греф на открытом «Уроке цифры» рассказал школьникам о перспективах искусственного интеллекта 10.10.2024, 10:290 Два дома горели в псковских садоводствах «Гнильно» и «Торошинка» 10.10.2024, 10:240 Млечный Путь запечатлел пскович над Изборской крепостью 10.10.2024, 10:020 «Ока» сгорела на улице Гоголя в Пскове
10.10.2024, 09:550 Самой дефицитной в Псковской области оказалась профессия врача – аналитики 10.10.2024, 09:510 Учения с личным составом 76-й дивизии проводят в Псковском районе 10.10.2024, 09:450 Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября 10.10.2024, 09:400 Россияне рассказали, какую сумму считают порогом бедности
10.10.2024, 09:360 16-летняя пассажирка Lexus с псковскими номерами погибла в ДТП в Петербурге  10.10.2024, 09:322 Вагончики трудников сгорели в Крыпецком монастыре в Псковском районе 10.10.2024, 09:300 Как обманывают при оформлении автокредита, объяснили специалисты 10.10.2024, 09:150 Россияне чаще всего покупают скумбрию, сельдь и горбушу – опрос
10.10.2024, 09:000 Вторичное жилье дорожает в России 10.10.2024, 08:550 Псковские хоккеисты заняли третье место на турнире в Белоруссии 10.10.2024, 08:490 Александр Малинин выступит в Пскове в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра 10.10.2024, 08:400 Очередной этап ремонтных работ завершается в доме культуры в псковской деревне Ершово
10.10.2024, 08:250 «Гвозди» от 10 октября 10.10.2024, 08:200 Мошенники пугают россиян делами о дискредитации вооруженных сил 10.10.2024, 08:000 Билеты на предпоказ фильма «Анора» разыгрывает радио ENERGY в Пскове 10.10.2024, 07:300 Всемирный день зрения празднуют 10 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru