Общество

Велосипедные дорожки появятся на улице Вокзальной в Пскове

Велосипедные дорожки появятся в зоне реконструкции площади железнодорожного вокзала в Пскове. Данная информация следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Предполагается, что велодорожки будут располагаться параллельно улице Вокзальной.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Итоговую версию будущего проекта в мае главе региона представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин.

Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Как отметил Борис Елкин, прежнее пространство автовокзала не отвечает всем необходимым требованиям безопасности, в то время как на территории железнодорожного вокзала реализован комплекс защитных мероприятий. В частности, по периметру объекта установлены ограждения, пропускная система организована через рамки досмотровых металлодетекторов.

Смотрите также Концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади утвердили в Пскове

Ранее сообщалось, что транспортную схему на площади у железнодорожного вокзала в Пскове изменят.