Культура

Выставка Сергея Михайлова «Моя биография равняется моему искусству» открылась в Пскове

Выставка работ псковского архитектора Сергея Михайлова «Моя биография равняется моему искусству» открылась 10 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН

На открытие выставки пришли студенты. Всем присутствующим показали документальный фильм Марины Михайловой «Реставратор», главным героем которого стал Сергей Михайлов. Фильм повествует о деятельности известного псковского архитектора, реставратора и художника.

В этом году Сергею Михайлову исполняется 77 лет. Руководители библиотеки отметили, что архитектор всегда носит с собой скетчбук и постоянно рисует.

«Мы рады, что в честь Международного дня архитектуры свои работы нам представил именно Сергей Михайлов», – заявили в библиотеке.

Выставка открылась к Всемирному дню архитектуры), который отметили 7 октября. Она будет работать до 21 октября.

Сергей Михайлов - известный архитектор, автор необычных проектов для городов-побратимов Пскова, защитник псковской старины, исследователь городской среды, активист и народный мастер. Сергей Михайлов живет и работает в Пскове около полувека. За это время им был сделан проект реставрации деревянного храма Варвары Великомученицы на Плехановском посаде, проект-исследование и проект воссоздания интерьера собора Рождества Иоанна Предтечи на Комсомольской площади, восстановлены главные дома усадеб «Вечаша» и «Любенск». По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.