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Культура

Памятную доску Савве Ямщикову открыли в Москве

10.10.2024 11:51|ПсковКомментариев: 0

Памятную доску знаменитому реставратору Савве Ямщикову открыли в Москве, на доме в Малом Златоустьинском переулке, где жил «реставратор всея Руси». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», с которым тесно были связаны жизнь и творчество Ямщикова.

Фото здесь и далее: кадры из репортажа телеканала «Культура»

«Савва Васильевич хорошо известен как неутомимый борец за сохранение древнерусского наследия, спасавший иконы, устраивавший выставки отреставрированных шедевров, вернувший современникам сотни забытых портретов XVIII—XIX веков из разрушенных дворянских усадеб. Известно и особое отношение столичного жителя Ямщикова к провинции, в целом, и к Пскову, к Михайловскому, в частности».

Ежегодно Савелий Ямщиков бывал и подолгу жил в «Михайловском», — напомнили в музее. Он помогал спасать заповедные земли от несанкционированной застройки. Самое активное участие он, специалист высочайшего класса, принимал в воссоздании Георгиевского храма на городище Воронич близ мемориального «Тригорского» — домовой церкви бывших хозяев имения Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина. А в январе 2007 года Ямщиков отреставрировал и привёз в Святые Горы для Георгиевского храма, воссоздающегося на пушкинское время, три иконы той эпохи (точнее — середины XIX века), которые выкупила и привезла в Россию из Австрии Наталья Боргин, урожденная Всеволжская, на тот момент сотрудник «Литературной газеты».

Савелий Ямщиков просил похоронить себя в Пушкинском заповеднике. Его могила расположена на городище Воронич, возле воссозданного храма, который был ему так дорог, неподалёку от места упокоения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко. В память о друге в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» ежегодно проводят научные конференции «Музей. Реставратор. Реставрация».

Теги: #Сава Ямщиков
Источник: Псковская Лента Новостей
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