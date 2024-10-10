Общество

Пенсии сотрудников МВД повысили в Псковской области

Пенсии сотрудников МВД в Псковской области приравняли к 89,83% от размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсионных начислений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно статье 49 закона РФ от 12 февраля 1993 №4468-1, с 1 октября подлежат пересмотру пенсии граждан, состоящих на ведомственном пенсионном обеспечении.

В связи с этим отдел пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения УМВД России по Псковской области осуществил перерасчет пенсий пенсионерам с 1 октября в новых размерах.