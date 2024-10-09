Происшествия

Неизвестные разбирают здание бывшей школы в дновской деревне

Неизвестные разбирают здание бывшей школы в деревне Панкратово Дновского муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

От жителей деревни Стволино поступил сигнал, что разбирается здание бывшей сельской школы в Панкратово.

Глава округа побывал на указанном месте. «Какую картину увидел? Неизвестными лицами был снят шифер с крыши здания. Поскольку оно находится в муниципальной собственности, нами оценён объем ущерба и написано обращение в полицию», - рассказал Михаил Шауркин.

Всех, кому что-либо известно о незаконном разборе здания, просят сообщить об этом главе округа или в отделение полиции по Дновскому округу: 25-402.