Общество

Школа в псковской деревне Моглино ушла на карантин из-за ОРВИ

Моглинская средняя общеобразовательная школа 10 октября ушла на карантин в связи со вспышкой ОРВИ. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Моглинская школа не связана с заболеваемостью пневмонией, у них ОРВИ, и они закрылись самостоятельно по решению директора», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее в Пскове на карантин ушли три школы из-за выявления случаев пневмонии.