Школа в псковской деревне Моглино ушла на карантин из-за ОРВИ

Моглинская средняя общеобразовательная школа 10 октября ушла на карантин в связи со вспышкой ОРВИ. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
«Моглинская школа не связана с заболеваемостью пневмонией, у них ОРВИ, и они закрылись самостоятельно по решению директора», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее в Пскове на карантин ушли три школы из-за выявления случаев пневмонии.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологические расследования случаев заболеваний внебольничной пневмонией в школах города.