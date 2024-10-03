Экономика

Владимир Якушев предложил сохранить поддержку малых форм хозяйствования

Вице-спикер Совфеда, врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», инициативы Владимир Якушев представил на правчасе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Фото: «Едина Россия»

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить, подчеркнул Владимир Якушев.

«С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», - сказал он.

На что в Псковской области можно получить меры господдержки в сфере сельского хозяйства, ранее рассказал в эфире радио ПЛН FM депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Андрей Козлов.