Общество

Свыше 67% населения в Великолукском районе привили от гриппа

По данным на 7 октября, в Великолукском районе охват прививками от гриппа достиг 67,17% от численности населения, следом идут Островский район с показателем 25,22% и Куньинский — 24,66%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала кампании по иммунизации против гриппа в регионе привито 116 657 человек. Общий охват населения вакцинацией составил 20,07%.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в целом по стране в ходе кампании уже более 33,8 млн россиян привиты от гриппа.