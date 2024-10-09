Культура

Многофункциональное пространство для молодежи хотят создать в Палкино

14 октября состоятся публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского поселения «Палкино». Изменения необходимы для организации многофункционального пространства для молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Изображение: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

На слушаниях будет обсуждаться вопрос об изменении зонирования в отношении участка на улице Изборской, 25. Данное изменение необходимо для организации многофункционального пространства для молодежи. Объект планируется использовать для размещения детского дома творчества, Палкинского районного центра досуга, спортзала и центральной библиотеки.

Слушания состоятся 14 октября в 17.00 в здании палкинской администрации, расположенной по адресу: улица Островская, дом №23.

«Приглашаем жителей города принять участие в публичных слушаниях», - добавили в комитете.