Общество

Жительницу Пыталовского района пытались обмануть мошенники: «Оформляй кредит на полтора миллиона, пока я её держу на линии»

Жертвой мошенников чуть не стала жительница Пыталовского района Псковской области. Женщина распознала обман и быстро обратилась в полицию. Сотрудники МВД России по Пыталовскому району сработали оперативно, предотвратили мошенничество и защитили женщину от финансовых потерь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Заявительница рассказала, что на ее телефон поступил звонок от незнакомки, которая представилась работником ресурсной компании. Она сообщила, что в их доме будут меняться счетчики на электроэнергию и для этого необходимо согласие жителей. Однако в ходе разговора женщина услышала, как собеседница говорит кому-то: «Оформляй кредит на полтора миллиона, пока я ее держу на линии». Это насторожило заявительницу, и она сразу же позвонила в полицию.

Полицейские Олег Кондратьев и Эльвира Мамошина незамедлительно отреагировали на это сообщение. Благодаря их профессионализму и быстрому вмешательству удалось предотвратить мошенничество и защитить женщину от финансовых потерь.

Женщина написала благодарность в адрес начальника Управления МВД России по Псковской области, в которой выразила признательность сотрудникам.

В своем письме благодарности жительница Пыталовского района отметила важность работы полицейских, которые не только исполняют свои обязанности, но и проявляют чуткость и внимательность к гражданам. «Я очень благодарна за их помощь и оперативность, а также за человечность и неравнодушие к чужой беде. Благодаря им я смогла избежать серьезных проблем», – написала она.

Управление МВД России по Псковской области продолжает работу по повышению уровня безопасности граждан и призывает жителей быть внимательными к подозрительным звонкам и сообщениям, а также незамедлительно сообщать о любых попытках мошенничества.