Общество

Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ), соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.

Игорь Краснов. Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов оказался единственным претендентом на должность. Его кандидатура должна была быть утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет, пишет РИА Новости.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник уже поддержал кандидатуру Краснова на эту должность.

Вакантную должность председателя Верховного суда открыли после смерти Ирины Подносовой.