В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок

Общество

Самовольно установленные информационные конструкции выявили в ходе очередных рейдов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города. Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова В ходе рейдовых мероприятий 6 октября контрольным управлением администрации города Пскова на улице Декабристов, улице Алексея Алехина, улице Шоссейной, улице Труда, выявлены 17 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения. В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции принудительно демонтирует муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города. Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок ведется постоянно. Смотрите также В Пскове выявили еще 42 установленные без разрешения вывески