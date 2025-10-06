В ходе очередного рейда в Пскове на четырех улицах выявили 17 незаконных вывесок

Самовольно установленные информационные конструкции выявили в ходе очередных рейдов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.
Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова
В ходе рейдовых мероприятий 6 октября контрольным управлением администрации города Пскова на улице Декабристов, улице Алексея Алехина, улице Шоссейной, улице Труда, выявлены 17 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения.
В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции принудительно демонтирует муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города.
Напомним, работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных вывесок ведется постоянно.